Die Zahl der Aidstoten ist im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen.

Laut dem in Paris veröffentlichten Jahresbericht des UNO-Programms "Unaids" starben rund 770.000 Menschen an der Immunschwächekrankheit. Das ist ein Rückgang um ein Drittel im Vergleich zum Jahr 2010.



Besorgniserregend ist die Situation weiterhin in Osteuropa und Zentralasien. Dort sind inzwischen 1,7 Millionen Menschen mit dem HI-Virus infiziert. Das ist ein Anstieg um fast 30 Prozent. Auch im Nahen Osten und Nordafrika sowie in Lateinamerika stiegen die Neuinfektionen. Der Erreger lässt sich mit anti-retroviralen Medikamenten aber gut in Schach halten.