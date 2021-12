Nach dem Taifun Rai herrscht auf den Philippinen große Not. (Roel CATOTO / AFP)

Der Koordinator der Vereinten Nationen in dem südostasiatischen Land, Gonzalez, bezifferte das finanzielle Gesuch an die internationale Gemeinschaft auf gut einhundert Millionen Dollar. Die Bevölkerung in den am stärksten vom Wirbelsturm betroffenen Gebieten benötigte dringend Gesundheitsversorgung sowie Zugang zu Trinkwasser und sanitären Einrichtungen. Es handele sich um etwa 500-tausend Menschen. "Rai" war vor einer Woche mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Stundenkilometern über den Süden und das Zentrum der Philippinen hinweggefegt. Mindestens 375 Menschen kamen in dem Unwetter ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.