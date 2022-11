Weiße Blätter und Masken: In China demonstrieren Menschen gegen die Null-Covid-Politik ihrer Regierung. Nun gab es Lockerungen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Koki Kataoka)

In der Regionalhauptstadt Urumqi dürften die Einwohner ab morgen wieder mit dem Bus fahren, um einkaufen zu können, teilten Beamte auf einer Pressekonferenz mit. Zuvor hatten die Behörden bereits erklärt, dass bestimmte Unternehmen ihren Betrieb teilweise wieder aufnehmen können. In Urumqi durften die Bewohner teilweise wochenlang ihre Häuser nicht verlassen. Dies und ein Wohnhausbrand mit zehn Toten hatten Proteste ausgelöst. Nutzer von Onlinediensten machten die Corona-Beschränkungen für die Behinderung der Rettungsarbeiten bei dem Feuer verantwortlich. Auch in Peking und in Schanghai gibt es einzelne Lockerungen. Zuvor waren hunderte Menschen durch die Straßen gezogen, um die so sogenannte Null-Covid-Politik der Regierung anzuprangern. Die Polizei ging gewaltsam gegen Proteste vor. Es soll Festnahmen gegeben haben. Wie viele ist unklar.

Die Bundesregierung teilte unterdessen mit, sie stehe mit China in Kontakt, um zu klären, ob der Biontech-Impfstoff gegen das Coronavirus zumindest für Ausländer eingesetzt werden kann.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.