China will die strengen Corona-Maßnahmen vereinzelt lockern. (Andy Wong/AP/dpa)

Zuvor hatten die Behörden bereits erklärt, dass bestimmte Unternehmen ihren Betrieb teilweise wieder aufnehmen können. In Urumqi durften die Bewohner teilweise wochenlang ihre Häuser nicht verlassen. Dies und ein Wohnhausbrand mit zehn Toten hatten Proteste ausgelöst. Nutzer von Onlinediensten machten die Corona-Beschränkungen für die Behinderung der Rettungsarbeiten bei dem Feuer verantwortlich.

Auch in der Hauptstadt Peking und in Schanghai gibt es einzelne Lockerungen. So will die Stadtverwaltung in Peking künftig keine Zäune mehr aufstellen, um den Zugang zu Wohnanlagen zu blockieren, in denen Corona-Infektionen bestätigt wurden.

Bevölkerung protestiert gegen Null-Covid-Politik

In der Volksrepublik hat die strenge Corona-Politik zu den größten Protesten seit Jahrzehnten geführt. In Schanghai, Peking und anderen Millionenstädten gingen Demonstranten zu Hunderten auf die Straßen. Die Polizei ging gewaltsam dagegen vor. Wie viele Menschen festgenommen wurden, ist nicht bekannt. Eine offizielle Verlautbarung zu den Protesten oder der Kritik an Präsident Xi Jinping gibt es bisher nicht.

Der China-Experte Eberhard Sandschneider sagte im Deutschlandfunk , die Menschen protestierten gegen die Null-Covid-Politik, weil ein Lockdown für sie lebensbedrohlich sein könne. Der Zugang zu Lebensmitteln sei dann nicht mehr gewährleistet. Sandschneider äußerte die Befürchtung, dass die Regierung in Peking massiv gegen die Proteste vorgehen wird.

Polizei geht gegen Journalisten vor

Der Club der Auslandskorrespondenten in China (FCCC) kritisierte die chinesische Polizei wegen ihres harten Vorgehens gegen Journalisten. Mitarbeiter mehrerer Medien seien von der Polizei körperlich bedrängt worden, während sie über die Unruhen berichteten, hieß es. Mindestens zwei Journalisten seien vorübergehend festgenommen worden.

Zuvor hatte die BBC mitgeteilt, dass einer ihrer Reporter in Schanghai festgenommen und nach eigenen Angaben von Polizisten misshandelt wurde. Ein Sprecher des Pekinger Außenministerium begründete die Festnahme damit, dass der Reporter sich nicht als Journalist zu erkennen gegeben und seinen Presseausweis nicht freiwillig vorgezeigt habe. Laut BBC behauptete die Polizei bei der Freilassung, dass der Journalist bloß in Gewahrsam genommen worden sei, um ihn vor einer Corona-Infektion in der Menschenmenge zu schützen.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.