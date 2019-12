Der russische Staatschef Putin hat Präsident Trump für wichtige US-Informationen zur Terrorbekämpfung gedankt.

In einer Erklärung Putins heißt es, dank der vom US-Geheimdienst übermitttelten Erkenntnisse hätten geplante Attentate auf russischem Boden verhindert werden können. Details nannte er nicht. Moskauer Nachrichtenagenturen berichteten unter Berufung auf den Inlandsgeheimdienst FSB, am Freitag seien zwei russische Staatsbürger festgenommen worden. Sie hätten Anschläge an belebten Plätzen in Sankt Petersburg während der Neujahrsfeiern geplant.



Ungeachtet ihrer Differenzen in zahlreichen Fragen betonen die Regierungen in Washington und Moskau immer wieder ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit bei der Terrorbekämpfung.