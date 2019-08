Der Sozialverband VdK hat vor Gefahren durch E-Roller gewarnt.

Für kleine Kinder, Ältere und Menschen mit Behinderung sei das Risiko am höchsten, sagte VdK-Präsidentin Bentele dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Diese Menschen könnten oft nicht so schnell reagieren und zur Seite springen, wie es notwendig wäre. Viele seien mit dem E-Roller auf Fußwegen unterwegs. E-Roller in diesem großen Maßstab einzuführen, sei unbedacht gewesen. Bentele fügte hinzu, es müsse deutlich höhere Bußgelder geben. Zudem forderte sie eine Null-Promille-Grenze für alle, die E-Roller fahren. Kritik äußerte die VdK-Chefin auch hinsichtlich des Abstellens von E-Rollern. Sie würden überall kreuz und quer herumstehen oder herumliegen. Nötig sei es, wie jetzt in Paris geschehen, das Abstellen auf Fußwegen zu verbieten.



Die Verordnung für sogenannte E-Scooter war am 15. Juni 2019 bundesweit in Kraft getreten. Sie dürfen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h auf Radwegen, Radstreifen oder - falls diese nicht vorhanden sind - Straßen fahren.