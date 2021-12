Nur eine "kleine Grippe" – Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro will bald wieder arbeiten. (Getty Images / Bruna Prado)

Der Richter de Moraes gab damit einem Antrag eines Senatsausschusses statt, der dem Staatschef schwere Verfehlungen in der Corona-Pandemie vorwirft. Im konkreten Fall geht es um ein Video, in dem Bolsonaro fälschlicherweise einen Zusammenhang zwischen Corona-Impfungen und Aids hergestellt hatte. In dem Live-Video auf Facebook hatte er im Oktober nicht existente "offizielle Berichte" der britischen Regierung zitiert, wonach vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte "viel schneller als erwartet" eine Aids-Erkrankung entwickeln. Facebook löschte das Video wegen des Vorwurfs der Verbreitung medizinischer Fehlinformationen, Youtube verhängte eine einwöchige Sperre gegen den Präsidenten.

Bolsonaro hat sich bisher nicht impfen lassen und mit umstrittenen Äußerungen zu Impfstoffen mehrfach für Aufsehen gesorgt.

