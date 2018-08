Angesichts der diplomatischen Krise zwischen Ankara und Washington hat Bundeskanzlerin Merkel vor einer Destabilisierung der Türkei gewarnt.

Merkel sagte mit Blick auf die Währungsprobleme des Landes, eine wirtschaftlich prosperierende Türkei sei auch im deutschen Interesse. Die EU profitiere ebenfalls davon, wenn sie von stabilen Ländern umgeben sei.



Seit heute sind die höheren US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der Türkei in Kraft. Die türkische Lira verlor daraufhin weiter an Wert. Präsident Erdogan bekräftigte seinen Vorwurf gegen die US-Regierung, die Währungsprobleme durch ein Komplott hervorgerufen zu haben.



Zuvor hatte Außenminister Cavusoglu Gesprächsbereitschaft der türkischen Regierung im diplomatischen Streit mit den USA signalisiert. Cavusoglu sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, die Türkei sei an einem Konsens interessiert und offen gegenüber diplomatischen Initiativen. Er erwarte, dass die USA der traditionellen Freundschaft beider Länder und der Nato-Allianz treu blieben.



Die Nato sieht keinen Anlass, sich in den eskalierenden Streit zwischen den beiden Regierung einzuschalten. Eine Sprecherin von Generalsekretär Stoltenberg sagte in Brüssel, dies sei eine bilaterale Angelegenheit und die Nato sei nicht involviert. Meinungsverschiedenheiten zwischen Verbündeten gefährdeten nicht den gegenseitigen Schutz und das Zueinanderhalten.



Der Streit zwischen den USA und der Türkei über einen amerikanischen Pastor war vor wenigen Tagen eskaliert. Der Geistliche wird in der Türkei wegen Terrorvorwürfen festgehalten, Washington verlangt seine Freilassung. Heute traten wegen des Streits höhere US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der Türkei in Kraft.



Die türkische Landeswährung Lira verlor weiter an Wert. Die Türkei geht deshalb gegen Nutzer von Sozialen Medien vor, die sich im Internet negativ über die türkische Wirtschaft äußern. Entsprechende rechtliche Maßnahmen gegen solche Mitteilungen würden eingeleitet, teilte das Innenministerium in Ankara mit. Seit dem 7. August seien fast 350 Nutzerkonten auf sozialen Netzwerken ausgemacht worden, in denen der Verfall der Landeswährung Lira auf provozierende Art und Weise kommentiert worden sei.



Die türkische Zentralbank kündigte Maßnahmen an. Der Kursverfall wirkt sich inzwischen auch negativ auf die asiatischen Märkte aus. In Frankfurt am Main verlor der Dax im frühen Handel ebenfalls.