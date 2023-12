Demokratie

Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht (Archivbild) (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Dort war 2021 die Abstimmung von zahlreichen Pannen wie langen Wartezeiten und fehlenden Stimmzetteln überschattet. Als Konsequenz beschloss der Bundestag, dass in lediglich rund einem Fünftel der Berliner Wahlbezirke die Abstimmung wiederholt werden soll. Die Unionsfraktion erachtet diesen Umfang als zu gering und reichte eine Wahlprüfungsbeschwerde in Karlsruhe ein. Sollte die Abstimmung in Berlin großteils oder komplett wiederholt werden müssen, könnte es für die Abgeordneten der früheren Linksfraktion eng werden: Die Linke holte in der Hauptstadt zwei ihrer drei Direktmandate - und nur dank dieser zog sie überhaupt in das Parlament ein, da ihr bundesweiter Stimmenanteil unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde lag.

Eine Wiederholungswahl müsste binnen 60 Tagen stattfinden. Letztmöglicher Termin wäre demnach der 11. Februar.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.