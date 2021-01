Union und SPD haben sich darauf geeinigt, die Rechte von Kindern explizit im Grundgesetz zu verankern. Demnach soll Artikel 6 Absatz 2 des Grundgesetzes so geändert werden, dass Kindern mehr politische Teilhabe möglich ist und ihr Wohl stets mitbedacht werden muss.

Konkret ist folgende Formulierung geplant: "Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten sind zu achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Der verfassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt." Regierungskreise bestätigten der Deutschen Presse-Agentur, dass es an diesem Dienstag noch ein abschließendes Treffen der zuständigen Fachpolitiker geben solle. Ziel des Vorhabens ist es, die Rechte von Kindern im Grundgesetz sichtbar zu machen.

Streit um Formulierungen

Die Union stand dem Entwurf von Justizministerin Lambrecht bislang skeptisch gegenüber, weil sie befürchtete, dass sich der Staat damit zu stark in die Rechte der Eltern einmischt. Bei dem Streit ging es vor allem um Formulierungen. Nach der heutigen Einigung soll die Grundgesetzänderung nach ARD-Informationen nun noch vor der Bundestagswahl im September umgesetzt werden. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat nötig.

Seit Jahren gefordert

Die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz wird von Kinderschutzverbänden seit Jahren gefordert. Die Argumentation: Durch die Festschreibung in der Verfassung bekämen die Belange von Kindern ein ganz neues Gewicht und müssten immer mitgedacht werden - etwa bei der Gesetzgebung oder ganz praktisch bei der Planung, ob an an einem Ort ein Spielplatz oder eine Tankstelle entstehen soll oder ob eine Umgehungsstraße um eine Wohnsiedlung gebaut wird.



Den jetzigen Kompromiss aber lehnt der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Hilgers, ab. Er sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, der Entwurf sei ungenügend. Vor allem mangele es an aktiven Beteiligungsrechten für Kinder.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.