Der Syrien-Gesandte der Vereinten Nationen war voller Optimismus. "Ein Zeichen der Hoffnung für das seit langem leidende syrische Volk", nannte Geir Pedersen das Gremium, das nun in Genf seine Arbeit aufnimmt: der Verfassungsausschuss für Syrien. Dennoch sind die Erwartungen gering.

50, 50, 50. So viele Vertreter schicken Regierung, Opposition und Zivilgesellschaft zur Eröffnungszeremonie in die Stadt in die Schweiz. Außerdem werden Abgesandte der Vereinten Nationen dabei sein, nicht aber die ausländischen Mächte, die das Schicksal Syriens seit Jahren mitbestimmen: Russland, die Türkei und der Iran sind nicht mit am Tisch - die Vereinigten Staaten ebenfalls nicht.

Geringe Erwartungen

Die Erfolgserwartungen an die Arbeit des Ausschusses sind daher gering. Auch, weil in der Vergangenheit schon zahlreiche Genfer Gespräche über ein Ende der Gewalt in Syrien ohne Ergebnis blieben. Beobachter bezweifeln, dass die syrische Regierung angesichts der jüngsten militärischen Erfolge gerade jetzt zu notwendigen Kompromissen bereit ist.



Viele Fragen sind offen, nur der Rahmen ist gesetzt. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hatte 2015 einstimmig einen Friedensplan für Syrien verabschiedet. Die Resolution 2254 sieht für ein Ende des Bürgerkriegs unter anderem vor, eine Übergangsregierung der nationalen Einheit zu bilden, die neue Verfassung zu erarbeiten und schließlich freie Wahlen abzuhalten. Im Januar 2018 wurde der Ausschuss schließlich bei einem "Kongress der syrischen Völker" im russischen Sotschi vereinbart.

Kritik an syrischer Regierung

Nach der Eröffnungsfeier wird ein kleinerer Kreis von 45 Vertretern die eigentliche Arbeit aufnehmen. Entscheidungen sollen im Konsens oder mit 75 Prozent Mehrheit fallen. Den Optimismus, den der Diplomat Pedersen verbreitete, können viele nicht teilen.



Die syrische Regierung sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, Kandidaten für das Gremium unter Druck gesetzt zu haben. Ohnehin verhinderte der Streit über die Zusammensetzung über Monate den Start. Dass Vertreter der Kurden auf Intervention der türkischen Seite nicht berücksichtigt wurden, sorgt ebenfalls für Kritik.



Wie lange der Ausschuss tagt, ist ebenfalls offen. Es gebe keine Frist, weil solche Fristen meist ohnehin nicht eingehalten würden, erklärte Pedersen. Um dann gleich den zuversichtlichen Ton wieder aufzunehmen: "Ich bin optimistisch, dass es in nicht allzu ferner Zukunft handfeste Ergebnisse geben wird."