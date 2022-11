Bei Einsätzen in einer Hundertschaft wird das Namensschild durch ein Kürzel aus Buchstaben und Zahlen ersetzt. (picture alliance / dpa / Tobias Kleinschmidt)

Das entschied das Bundesverfassungsgericht. Die Karlsruher Richter wiesen die Beschwerde einer Polizeihauptkommissarin ab. Ihr Antrag sei nicht ausreichend begründet und damit unzulässig gewesen, hieß es. Die Beschwerdeführerin sah ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt und hatte eine Befreiung von der Kennzeichungspflicht verlangt.

Die Regelung in Brandenburg gilt seit 2013. Demnach müssen Polizisten an ihrer Dienstkleidung ein Namensschild tragen. Bei Einsätzen in einer Hundertschaft wird das Namensschild durch ein Kürzel aus Buchstaben und Zahlen ersetzt. Eine entsprechende Kennzeichnungspflicht gibt es auch in Hessen, Thüringen oder Mecklenburg-Vorpommern. Nordrhein-Westfalen hatte sie zuletzt wieder abgeschafft.

[AZ: 2 BvR 2202/19]

