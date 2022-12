Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (picture alliance/dpa | Uli Deck)

Zur Begründung hieß es , die Beschwerdeführer seien in ihrem Recht auf demokratische Selbstbestimmung nicht verletzt. Weder seien offensichtlich die Kompetenzen der Europäischen Union überschritten noch sei die haushaltspolitische Verantwortung des Bundestags beeinträchtigt.

Erstmals Schulden in großem Stil

Für das Programm aus dem Jahr 2020 macht die EU-Kommission erstmals in großem Stil Schulden, um Mitgliedsstaaten nach der Corona-Pandemie zu helfen. Es geht um ein Volumen von 750 Milliarden Euro. Einen Teil des Geldes bekommen die Länder als Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen, den Rest als Darlehen. Im März 2021 stimmten CDU/CSU, SPD, Grüne und FDP zu. Die Ausschüttung begann im Juni 2021.

Gelder vor allem an Italien und Spanien

Die größten Summen gehen an besonders hart getroffene Länder wie Italien und Spanien. Deutschland rechnete mit Zuschüssen von fast 26 Milliarden Euro netto. Das Geld soll etwa in Wasserstoff-Forschung, klimafreundliche Mobilität und ein digitaleres Bildungssystem fließen. Deutschland ist aber laut Bundesrechnungshof mit voraussichtlich rund 65 Milliarden Euro auch größter Nettozahler. Der Rechnungshof sprach mit Blick auf das Programm von einer "Zäsur für die europäische Finanzarchitektur" und warnte vor Risiken für den Bundeshaushalt.

Muss Deutschland die Rechnung allein begleichen?

Die Beschwerdeführer - darunter ein Bündnis um AfD-Gründer Lucke - hatten argumentiert, die EU dürfe keine eigenen Schulden aufnehmen. Zudem befürchten sie, dass der Fonds der Einstieg in eine gemeinschaftliche Haftung sein könnte. So müsse am Ende womöglich Deutschland die Rechnung allein begleichen, wenn andere Staaten ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Es drohe über Jahrzehnte ein unkalkulierbarer Schuldensog. Außerdem habe das Programm keine Grundlage in den europäischen Verträgen.

(Aktenzeichen: 2 BvR 547/21 und 2 BvR 798/21)

