Die Jugendorganisation der AfD wird nun auch in Baden-Württemberg vom Verfassungsschutz beobachtet.

Bei der dortigen "Jungen Alternative" seien Schriften, Äußerungen und Positionen von Funktionären nicht mit den Verfassungsgrundsätzen vereinbar, teilte das Landesamt für Verfassungsschutz in Stuttgart mit. Dies gelte vor allem in Bezug auf die im Grundgesetz garantierten Menschenrechte. Zudem gebe es Verbindungen der Jungen Alternative zu Rechtsextremisten. Der Landesvorsitzende der Jungen Alternative, Brodbeck gab als Reaktion seinen Rücktritt und den vier weiterer Vorstandsmitglieder bekannt. Er begründete dies mit Beziehungen mancher JA-Mitglieder zu den rechtsextremen sogenannten "Identitären".



Die AfD-Nachwuchsorganisation wird bereits in Niedersachsen und Bremen vom Verfassungschutz beobachtet.