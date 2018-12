Der neue Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Haldenwang, hat ein stärkeres Vorgehen seiner Behörde gegen Rechtsextremismus angekündigt.

Die Zahl jener Agenten, die sich der Gefahr von rechts widmeten, solle im kommenden Jahr um 50 Prozent aufgestockt werden, sagte Haldenwang der "Süddeutschen Zeitung". Nach Angaben des Blatts arbeiten dort derzeit rund 200 Menschen. Haldenwang will, dass sich die Abteilung gegen rechts in ihrer Größe der Abteilung gegen islamischen Terror annähert.



Er begründete die Entscheidung mit einer neuen Dynamik im Rechtsextremismus. Die Ereignisse im Sommer in Chemnitz hätten beispielhaft gezeigt, wie anschlussfähig ausländerfeindliche Hetze inzwischen sei - nicht nur im Osten. Darauf müsse man reagieren.



Bundesinnenminister Seehofer, CSU, begrüßte den Vorstoß Haldenwangs. Ob die zusätzlichen Kräfte gegen Rechtsextremismus innerhalb des Amtes einfach versetzt werden können oder ob sie extern angeworben werden müssen, konnte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums, dem das Bundesamt für Verfassungsschutz untersteht zunächst nicht sagen.



Thomas Haldenwang ist seit Mitte November Präsident des Inlandsgeheimdienstes. Zuvor war der 58-jährige Jurist bereits fünf Jahre lang einer der beiden stellvertretenden Präsidenten. Haldenwang ist Nachfolger des im November in den Ruhestand versetzten Behördenchefs Maaßen. Diesem war unter anderem vorgeworfen worden, die Gefahr von rechts nicht ernst genug zu nehmen.