Die SPD hat ihre Forderung nach einer Entlassung von Verfassungsschutzchef Maaßen bekräftigt.

Er sei nicht irgendein Beamter, sondern Präsident der wichtigsten Sicherheitsbehörde, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und Parteivize Dreyer der "Bild am Sonntag". Kanzlerin Merkel müsse handeln. - SPD-Chefin Nahles hatte gestern bei einer Wahlkampfveranstlatung in Hessen vorausgesagt, Maaßen werde sein Amt verlieren.



Auch aus der CDU kommt neue Kritik. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Prien sagte der "Welt am Sonntag", alle Verantwortlichen im Land müssten die liberale Demokratie klar gegen Feinde der Verfassung verteidigen. Maaßen sei diesem Anspruch zuletzt nicht gerecht geworden. Niedersachsens Wirtschaftsminister Althusmann hält Rücktrittsforderungen indes für überzogen, führte aber aus, Maaßen habe einen ernsten Fehler gemacht. Eine Entschuldigung sei angebracht. Sollten sich weitere Vorwürfe bestätigen, müsse man den Sachverhalt neu bewerten. Maaßen steht vor allem wegen Aussagen zu den rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz in der Kritik.