Anwohner und Gemeinden am künftigen Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg sind mit Verfassungsbeschwerden gegen die Nachtflugregelung gescheitert.

Das Bundesverfassungsgericht nahm drei Beschwerden gegen Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts nicht zur Entscheidung an. Die Karlsruher Richter sahen in der geplanten Regelung keinen Verstoß gegen die Artikel des Grundgesetzes, die rechtliches Gehör und körperliche Unversehrtheit garantieren.



Der Hauptstadtflughafen BER soll nach jahrelangen Verzögerungen im Oktober 2020 eröffnet werden. Die Nachtflugregelung sieht eine Nachtkernzeit von 0.00 bis 5.00 Uhr vor, in der nur besonders geregelte Flugaktivitäten zulässig sind. In der halben Stunde unmittelbar vor und nach der Nachtkernzeit sind großzügigere Ausnahmen erlaubt.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.