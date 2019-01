Arbeitsminister Heil hat Sanktionen gegen Hartz-IV-Bezieher vor dem Bundesverfassungsgericht verteidigt.

Der Sozialstaat müsse Mittel haben, eine zumutbare Mitwirkung auch verbindlich einzufordern, sagte der SPD-Politiker am Dienstag zum Verhandlungsauftakt in Karlsruhe. Dazu gehörten aus Sicht der Regierung auch Leistungskürzungen für Hartz-IV-Bezieher, die Jobangebote ausschlagen oder Fördermaßnahmen ablehnen. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt seit heute über die Frage, ob derartige Sanktionen zulässig sind. Bislang muss jeder, der Leistungen bezieht, jede zumutbare Maßnahme für eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt antreten. Wer das unterlässt, muss mit erheblichen Kürzungen des Regelsatzes rechnen.



Der Paritätische Wohlfahrtsverband erklärte, die Sanktionen könnten zu einem Leben unterhalb des Existenzminimums führen - und widersprächen daher dem Grundgesetz.