Das Bundesverfassungsgericht hat noch kurz vor der Verabschiedung des UNO-Migrationspakts mehrere Eilanträge gegen das Abkommen zurückgewiesen.

Wie das Gericht in Karlsruhe mitteilte, hatten 13 Personen versucht, die Zustimmung von Bundeskanzlerin Merkel zu dem Pakt zu verhindern. Die Richter begründeten ihre bereits am Freitag gefassten Beschlüsse damit, dass Verfassungsklagen gegen den Vertrag von vornherein unzulässig seien. Der Migrationspakt enthalte lediglich politische Selbstverpflichtungen und entfalte keine unmittelbaren Rechtswirkungen. Deshalb könnten die Kläger gar nicht in grundrechtlich geschützten Interessen betroffen sein.



Gestern hatten mehr als 150 Länder auf einer Konferenz in Marrakesch den Pakt angenommen, darunter Deutschland. Der Migrationspakt soll weltweit Standards für den Umgang mit Migranten festschreiben. Am 19. Dezember stimmt die UNO-Generalversammlung abschließend darüber ab.