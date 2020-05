Das Bundesverfassungsgericht hat Eilanträge gegen die Masern-Impfpflicht für Kinder in Kindertagesstätten aufgehoben.

Damit scheiterten mehrere Eltern, die ihre einjährigen Kinder auch ohne Impfung in einer Kita beziehungsweise von einer Tagesmutter betreuen lassen wollten. Eine Prüfung der Anträge habe ergeben, dass der Elternwille hinter das Interesse an der Abwehr infektionsbedingter Risiken für Leib oder Leben einer Vielzahl von Personen zurücktreten müsse, heißt es in einem Beschluss des Verfassungsgerichts. Eine Masernimpfung schütze nicht nur die Betroffenen, sondern habe auch das Ziel, eine Weiterverbreitung der Krankheit in der Bevölkerung zu verhindern.



In Kitas, Schulen, Flüchtlingsunterkünften und im Gesundheitswesen gilt seit Anfang März eine Masern-Impfpflicht.