Die Bundesregierung hat die deutsche Beteiligung an der europäischen Bankenunion verteidigt.

Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sagte die Parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium, Lambrecht, ein lokales Bankenproblem könne sich leicht zu einem Stabilitätsproblem für die gesamte Eurozone auswachsen. Deutschland habe bewusst seine Verantwortung geteilt.



Als Lehre aus der Finanzkrise werden die größten Banken seit vier Jahren von Aufsehern unter dem Dach der Europäischen Zentralbank überwacht. Die Eurostaaten zahlen Milliarden Euro in einen Fonds ein, um Institute in Schieflage notfalls abwickeln zu können.



Die Kläger um den Finanzwissenschaftler Kerber halten dies für verfassungswidrig. Ihrer Ansicht nach übernimmt Deutschland damit unkontrollierbare Haftungsrisiken. Mit einer Entscheidung des Verfassungsgerichts wird erst in einigen Monaten gerechnet.