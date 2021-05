Der Wunsch psychisch kranker oder behinderter Menschen nach einer Betreuung durch einen engen Familienangehörigen darf nicht einfach übergangen werden.

Das entschied das Bundesverfassungsgericht in einem heute veröffentlichten Beschluss. Angehörige müssten bevorzugt eingesetzt werden. Gebe es Zweifel an deren Eignung, müsse vor der Absetzung durch ein Gericht zunächst ein konkretes Hilfsangebot an die Betroffenen gemacht werden.



In dem konkreten Fall ging es um eine an Schizophrenie erkrankte Frau. Als gesetzliche Betreuerin fungierte die Mutter. Auf Empfehlung eines Arztes wurde diese jedoch von einem Amtsgericht entlassen und eine Berufsbetreuerin eingesetzt.



(AZ: 1 BvR 413/20).

