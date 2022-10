Urteil: Der Bundestag muss auch bei europäischen Militäroperationen informiert werden. (picture alliance / CHROMORANGE)

Das geht aus einem heute in Karlsruhe veröffentlichten Urteil hervor. Demnach verletzte die damalige Bundesregierung im Jahr 2015 die Mitwirkungsrechte des Parlaments, weil sie den Bundestag nicht frühzeitig über eine geplante europäische Militäroperation gegen Schlepperbanden im Mittelmeer unterrichtete. Auch hätte der Bundestag Einblick in ein Schreiben des türkischen Ministerpräsidenten an die damalige Bundeskanzlerin Merkel erhalten müssen, das die Aufnahme von Flüchtlingen in der Türkei betraf. Mit dem Urteil hatten Klagen der Grünen und der Linkspartei Erfolg. Die Entscheidung betrifft auch künftige Mitwirkungsrechte des Bundestages in Fragen der europäischen Sicherheitspolitik.

(AZ: 2 BvE 3/15 und 2 BvE 7/15)

Diese Nachricht wurde am 26.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.