Das Justizministerium müsse nun eine Kommission bilden, um die Organisation aufzulösen, teilte das Gericht in der Hauptstadt Chisinau mit. Die Partei ist nach ihrem Gründer Ilan Schor benannt, der in einem Korruptionsprozess in Abwesenheit zu 15 Jahren Haft verurteilt wurde. Im Mai verhängte die EU gegen den Oligarchen und mehrere seiner Parteifreunde Sanktionen. Schor steuert von Israel aus immer wieder Proteste gegen die moldauische Regierung. Westliche Staaten werfen ihm vor, die Republik Moldau, die unter anderem an die Ukraine grenzt, destabilisieren zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.