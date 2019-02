Der Ausschluss bestimmter Menschen mit Behinderung vom allgemeinen Wahlrecht ist verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Dusel, fordert eine Änderung noch vor der Europawahl.

Bislang haben in Deutschland Menschen kein Wahlrecht, die "in allen Angelegenheiten auf Betreuung angewiesen" sind. Das bedeutet, dass ihnen vom Gericht ein Betreuer zugeteilt wurde, der zum Beispiel rechtliche und finanzielle Angelegenheiten für sie regelt.



Die Karlsruher Richter urteilten, die Vorgaben im Bundeswahlgesetz verstießen gegen den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl sowie gegen das Verbot der Benachteiligung wegen einer Behinderung. Das gelte auch für den Ausschluss von Straftätern, die wegen Schuldunfähigkeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht seien.

Rund 82.000 Menschen betroffen

Mehrere Betroffene hatten Beschwerde eingelegt, weil sie bei der Bundestagswahl 2013 keine Stimme abgeben durften. Nach Angaben des Bundesverfassungsgerichts waren damals insgesamt 82.220 Vollbetreute betroffen.



Die Richter betonen, ein Wahlausschluss könne grundsetzlich gerechtfertigt sein, wenn Menschen nicht hinreichend am Kommunikationsprozess zwischen Volk und Staatsorganen teilnehmen könnten. Die Entscheidung könne aber nicht nur davon abhängen, ob ein Gericht einen Betreuer bestellt habe. Der Gesetzgeber müsse nun realitätsgerechte Maßstäbe formulieren.

Dusel: "Klare Entscheidung"

Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Dusel, sprach von einer "klaren Entscheidung". Diese müsse jetzt zügig umgesetzt werden. Zur Europawahl im Mai dürfe es solche Wahlausschlüsse nicht mehr geben. Auch die Bundesvereinigung Lebenshilfe begrüßte das Urteil. Die Bundesvorsitzende Schmidt sprach von einem großartigen Erfolg für Menschen mit Behinderung und für die Demokratie.