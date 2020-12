In Österreich wird nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs Sterbehilfe künftig erlaubt. Das bisherige gesetzliche Verbot verstoße gegen das Recht auf Selbstbestimmung, begründeten die Richter in Wien die Entscheidung.

Dabei gehe es sowohl um das Recht auf die Gestaltung des Lebens als auch das Recht auf ein menschenwürdiges Sterben. Die neue Regelung tritt zum 1. Januar 2022 in Kraft. Geklagt hatten vier Personen, darunter ein Schwerkranker und ein Arzt. Die Österreichische Gesellschaft für ein humanes Lebensende sprach von einem historischen Durchbruch. Dagegen kritisierten katholische Bischöfe die Entscheidung.

Bundesverfassungsgericht entschied im Februar

In Deutschland hatte das Bundesverfassungsgericht im Februar nach Klagen von Schwerkranken, Sterbehelfern und Ärzten ebenfalls den Weg für Sterbehilfe-Angebote geebnet. Nach Ansicht der Karlsruher Richter garantiert das Recht auf selbstbestimmtes Sterben auch die Möglichkeit, dafür Hilfe von Dritten in Anspruch zu nehmen.



Bei einer Volksabstimmung in Neuseeland stimmten die Bürgerinnen und Bürger Ende Oktober für eine Legalisierung der Sterbehilfe.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.