Die sogenannte Härtefallkommission in Thüringen kann Flüchtlingen auch künftig eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen gewähren.

Das entschied der Verfassungsgerichtshof in Weimar. Die Richter wiesen damit eine Klage der AfD-Landtagsfraktion ab, die die Zusammensetzung und die Entscheidungsbefugnisse der Kommission infrage gestellt hatte.



Der Härtefallkommission wurde 2005 eingerichtet. Ihr gehören unter anderem Vertreter der Kirchen, der Landesärztekammer sowie der beiden kommunalen Spitzenverbände an. Das Gremium kann für Ausländer ein Bleiberecht vorschlagen, auch wenn sie nach einer Behördenentscheidung eigentlich ausreisen müssten. In den vergangenen 15 Jahren wurden fast 2.100 Menschen aus humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.