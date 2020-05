Der scheidende Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Voßkuhle, macht eine "liberale Elite" mitverantwortlich für den Aufstieg des Populismus.

Diese Elite habe die "normalen Menschen" etwas aus dem Blick verloren, sagte Voßkuhle in einem Gespräch mit der Wochenzeitung "Die Zeit". Viele in der Gesellschaft hätten das Gefühl, mit ihren Problemen alleingelassen zu werden.



Voßkuhle meinte, die liberalen Eliten interessierten sich häufig eher für Menschen, die offensichtlich diskriminiert würden. Das sei wichtig und richtig. Aber darüber dürfe man die große Mitte nicht aus dem Blick verlieren - nämlich all jene, die nicht offensichtlich benachteiligt seien, sondern die eher unter dem Radar ein normales Leben lebten.