Der Eingang des Verfassungsgerichts in Paris. (MIGUEL MEDINA / AFP)

In einigen Artikeln des Gesetzes gebe es allerdings juristische Fehler, erklärte der Rat in Paris. Umfragen zufolge lehnt eine große Mehrheit der Bevölkerung die Reform ab. Premierministerin Borne hatte sie mit einem verfassungsrechtlichen Kniff ohne Parlamentsabstimmung durchgebracht und ein Misstrauensvotum nur knapp überstanden. Macron hat jetzt zwei Wochen Zeit, das Gesetz mit seiner Unterschrift in Kraft zu setzen. Umgesetzt werden soll die Reform dann ab dem 1. September.

Seit Monaten kommt es in Frankreich wegen des Prestigeobjekts des Präsidenten zu Streiks und Großdemonstrationen. Nach dem Urteil des Verfassungsrats kam es erneut zu Ausschreitungen. In Paris seien am Abend mehr als 100 Demonstranten festgenommen worden, hieß es in Medienberichten. Auch in Straßburg, Lyon und Nantes versammelten sich tausende Menschen zu Protestaktionen. Bereits tagsüber hatte es Kundgebungen und Demonstrationen gegen das Urteil der französischen Verfassungsrichter gegeben. Für den heutigen Samstag werden weitere Proteste erwartet.

Gegner wollen weiter Widerstand leisten

Der Chef der linkspopulistischen Partei La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, erklärte nach der Entscheidung, der "Kampf" gegen die Rentenreform gehe weiter. Die bei zwei Präsidentschaftswahlen gegen Macron unterlegene Rechtspopulistin Marine Le Pen sagte, das "politische Schicksal" der Reform sei noch "nicht besiegelt". Erste Gewerkschafter riefen bereits zu weiteren Protesten auf und kündigten an, eine Einladung Macrons zu einem Treffen am Dienstag zu dem Thema gar nicht erst anzunehmen.

Was ist der Verfassungsrat?

Der Verfassungsrat ist der oberste Hüter der französischen Verfassung . Er besteht aus neun Richterinnen und Richtern (sechs Männer, drei Frauen). Zu dem Rat zählen unter anderem die früheren Premierminister Fabius und Juppé. Dem Sender France Info zufolge hat der Conseil constitutionnel seit seiner Gründung 1958 nur 17 Gesetze komplett kassiert.

