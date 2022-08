Der Verfassungsrat in Frankreich hat keine Einwände gegen die Abschaffung der Rundfunkgebühr (MIGUEL MEDINA / AFP)

Der Conseil Constitutionell in Paris bestätigte, dass der Wegfall der Gebühr verfassungskonform ist. Zur Begründung hieß es, der Gesetzestext stehe im Einklang mit den Anforderungen aus Artikel 11 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789.

Darin steht: "Die freie Mitteilung der Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Menschenrechte. Jeder Bürger kann also frei schreiben, reden und drucken unter Vorbehalt der Verantwortlichkeit für den Missbrauch dieser Freiheit in den durch das Gesetz bestimmten Fällen."

Klare Regeln zur Finanzierung

Die "Weisen", wie sie in Frankreich genannt werden, stellten allerdings klare Regeln zur Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender auf, damit diese ihren Auftrag weiterhin erfüllen können. So müssen die Finanzzuweisungen für Sender wie France Télévision und Radio France für das laufende Jahr ebenso hoch sein wie sie mit der Gebühr wären. Für 2023 und 2024 muss die vorgesehene Summe im Haushaltsgesetz festgeschrieben werden.

Frankreichs Präsident Macron hatte das Ende der Gebühren in seinem letzten Wahlkampf versprochen, Nationalversammlung und Senat verabschiedeten das Gesetz dazu Ende Juli beziehungsweise Anfang August . Rund 120 Abgeordnete des größten Oppositionsbündnisses NUPES hatten jedoch Vorbehalte, die der Verfassungsrat nun zurückwies.

138 Euro Ersparnis für Millionen Haushalte

Im November wird damit die Rundfunkgebühr von 138 Euro pro Jahr zum ersten Mal nicht mehr eingezogen. Bisher haben sie 23 Millionen Haushalte bezahlt. Mit dem Aus soll laut der französischen Regierung die Kaufkraft der Menschen gestärkt werden.

Der Beschluss soll explizit nicht das Ende für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bedeuten, die Finanzierungsart ändert sich aber: Die bisher insgesamt 3,7 Milliarden Euro werden künftig durch Steuereinnahmen des Staates sichergestellt, zum Beispiel aus der Umsatzsteuer. Kritiker der Reform befürchten, dass die Sender dadurch in die Abhängigkeit der Politik geraten und finanziell unter Druck gesetzt werden könnten.

Kritik an Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland

In Deutschland nimmt die Debatte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch im Zuge der Affäre um die zurückgetretene RBB-Intendantin Schlesinger wieder an Fahrt auf. CDU-Chef Merz etwa forderte Reformen. ARD und ZDF hätten jetzt eine der vielleicht letzten Gelegenheiten, zu zeigen, dass sie in der Lage seien, Fehler aus eigener Kraft zu korrigieren, schrieb Merz in einem Gastbeitrag für die "Badischen Neuesten Nachrichten". Die Anstalten sollten sich wieder auf ihren Informationsauftrag konzentrieren.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff sprach sich in der Zeitung "Die Welt" gegen eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags aus. Der CDU-Politiker sagte, eine Beitragserhöhung sei auf absehbare Zeit kaum vermittelbar.

