Verfassungsreform in Kuba

Kuba will sich mit einer Verfassungsreform weiter der Marktwirtschaft öffnen.

Im Parlament in Havanna begannen die Beratungen über ein neues Grundgesetz, in dem unter anderem das Recht auf Privateigentum vorgesehen ist. Außerdem sieht die Verfassung nach fast 60-jähriger Herrschaft der Brüder Castro eine größere Aufteilung der Macht vor. Dem Präsidenten wird künftig ein Regierungschef zur Seite gestellt. In der Justiz soll das Prinzip der Unschuldsvermutung verankert werden. Diskriminierung aufgrund der Geschlechstidentität soll geächtet werden. Staatspräsident Diaz-Canel schloss allerdings eine kapitalistische Wende für Kuba aus. Der sozialistische Charakter des Landes solle gewahrt bleiben, sagte er.



Díaz-Canel legte dem Parlament eine Kabinettsliste vor, die von den Abgeordneten gebilligt wurde. Spätestens morgen soll über die neue Verfassung abgestimmt werden. Auch eine Volksabstimmung ist vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.