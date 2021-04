Der Präsident der zentralasiatischen Republik Kirgistan, Schaparow, hat per Verfassungsreferendum seine Vollmachten ausgebaut.

Nach Angaben der Wahlkommission stimmten 79 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Reform, die die Rückkehr zu einem Präsidialsystem bedeutet. Die Wahlbeteiligung habe bei knapp 37 Prozent gelegen. Kirgistan war die vergangenen zehn Jahre eine Parlamentarische Republik. Kritiker befürchten nun, dass sich in dem Land an der Grenze zu China wieder autoritäre Strukturen verfestigen.



Die EU hatte im März in einem Gutachten festgestellt, dass die neue Verfassung die Machtbalance und die individuellen Freiheitsrechte sowie die Rechtsstaatlichkeit gefährde.

