Der Verfassungsschutz hat den von AfD-Politikern gegründeten rechtsnationalen "Flügel" als Beobachtungsfall eingestuft.

Behördenchef Haldenwang sagte in Berlin, die bereits vor einem Jahr geäußerten Anhaltspunkte hätten sich zur Gewissheit verdichtet. Der "Flügel" sei erwiesen extremistisch. Die Einstufung als Beobachtungsobjekt bedeutet, dass die Gruppierung durch Observationen und das Anwerben von Informanten beobachtet werden kann.



Aus Sicht von Grünen-Chef Habeck sollte der Bundesverfassungsschutz die ganze Partei beobachten. Das sei angemessen, sagte Habeck der Deutschen Presse-Agentur. Der Flügel sei, wie es der AfD-Fraktionsvorsitzende Gauland ganz offen sage, "Mitte der Partei".



Auch die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch, plädierte für die Ausweitung der Beobachtung. Die AfD trete als Ganzes bei Wahlen an und stelle in toto eine Gefahr für die freiheitliche Demokratie dar.



Der Sprecher der Thüringer AfD, Möller, kritisierte die Entscheidung des Bundesverfassungsschutzes. Er habe den Eindruck, es gehe darum, die Partei als politische Kraft zu diskreditieren und zu diffamieren, sagte Möller der Deutschen Presse-Agentur. Er warnte davor, AfD-Mitglieder im Staatsdienst - etwa Beamte - durch die Beobachtung des "Flügels" zu benachteiligen.