Die Landesämter für Verfassungsschutz in Bremen und Niedersachsen beobachten die Jugendorganisation der AfD.

Der Landesverband der "Jungen Alternative" werde seit der vergangenen Woche als "Beobachtungsobjekt" geführt, erklärte die Bremer Innenbehörde. In Niedersachsen hieß es, die Organisation vertrete ein Weltbild, in dem Minderheiten systematisch abgewertet und diffamiert würden. Eine strukturelle Nähe zum organisierten Rechtsextremismus sei unverkennbar.



Der niedersächsische Innenminister Pistorius erklärte, die Junge Alternative habe erhebliche "ideologische und personelle Überschneidungen" mit der rechtsextremen Identitären Bewegung. Der Bremer Innensenator Mäurer will sich am Nachmittag äußern.



Die Bundesregierung sieht weiter keinen Anlass, die AfD als Ganzes durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Die Voraussetzungen dafür lägen nicht vor, sagte ein Sprecher von Innenminister Seehofer in Berlin.



Der CDU-Politiker Luczak, der Mitglied des Bundestags-Rechtsausschusses ist, sprach sich für eine Beobachtung der AfD aus. Im Deutschlandfunk sagte Luczak, die Partei verlasse bewusst das demokratische Spektrum. SPD-Generalsekretär Klingbeil erklärte im NDR, wenn jemand den Staat bedrohe, müsse er beobachtet werden. Ähnlich äußerte sich Grünen-Chefin Baerbock. Der AfD-Vorsitzende Gauland warf den anderen Parteien vor, sie wollten seine Partei mundtot machen.