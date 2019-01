Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die "Alternative für Deutschland" nach übereinstimmenden Medienberichten zum Prüffall erklärt. Grundlage ist ein 450 Seiten umfassendes Gutachten, das der Verfassungsschutz am Nachmittag in Berlin vorstellen will.

Bei einem Prüffall ist eine Beobachtung mit V-Leuten oder anderen nachrichtendienstlichen Mitteln grundsätzlich nicht erlaubt. Wird eine Organisation dagegen zum Verdachtsfall erklärt, so ist dies - wenn auch nur sehr eingeschränkt - möglich. Dann ist eine Observation gestattet, ebenso das Einholen bestimmter Informationen von Behörden. Sogenannte V-Leute und die Überwachung von Telekommunikation kommen aber auch hier nicht zum Einsatz. Grundlage ist § 4 Bundesverfassungsschutzgesetz.



Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, erklärt das Bundesamt für Verfassungsschutz den rechtsnationalen "Flügel" der Partei um den Thüringer AfD-Landeschef Höcke und die Partei-Nachwuchsorganisation "Junge Alternative" zum Verdachtsfall. Darüber hatte zuvor der "Tagesspiegel" berichtet.



Die "Junge Alternative" wird bereits von den Verfassungsschutzbehörden in Bremen, Niedersachsen und Baden-Württemberg beobachtet. Das Bundesamt geht nun auch dem Verdacht nach, die JA stehe in Teilen mit der Identitären Bewegung in Verbindung. Die Identitären werden vom Bundesamt bereits seit 2016 als Verdachtsfall geführt und entsprechend beobachtet. Im Jahresbericht 2017 heißt es dazu:



"Vor diesem Hintergrund sowie angesichts der auf ethnisch, völkisch-abstammungsmäßigen Kriterien fußenden einwanderungskritischen und islamfeindlichen Haltung der IBD liegen tatsächliche Anhaltspunkte für eine rechtsextremistische Bestrebung vor, die eine Bearbeitung der Gruppierung durch das BfV im Rahmen eines Verdachtsfalls begründen."