In der CDU ist eine Kontroverse darüber entstanden, ob die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollte.

Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Strobl hatte erklärt, die Beteiligung der AfD an den Vorgängen in Chemnitz schaffe neue Fakten. Er sei sich sicher, dass dies in die Lageeinschätzung einfließen werde. Der Innenpolitiker Amthor kritisierte dies. Den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft sagte er, die Nachrichtendienste seien keine Kampfinstrumente im politischen Wettbewerb. Eine pauschale Beobachtung der AfD sei rechtlich und politisch nicht angemessen. Kritik kam auch aus der FDP, Zustimmung von der Linken.