Die AfD hat es vermasselt. Sie hatte die Chance, innerhalb eines Jahres die gewichtigen Bedenken, den gut begründeten Verdacht des Verfassungsschutzes zu zerstreuen, beim "Flügel" ihrer Partei handele es sich um eine rechtsextremistische Vereinigung. Die AfD hätte sich von den Anführern des "Flügels", Björn Höcke und Andreas Kalbitz, distanzieren können, hätte Parteiausschlussverfahren anstrengen können. Sie hätte klarstellen können, dass deren islamfeindlichen und der Menschenwürde Hohn sprechenden Thesen nicht zur AfD gehören, die sich so gern als "bürgerlich" bezeichnet.

Keine Distanzierung vom "Flügel"

Stattdessen erklärte der AfD-Bundestagsfraktionsvorsitzende Alexander Gauland gerade Björn Höcke zur "Mitte der Partei". Dabei ist es nicht so, dass die Partei keine Versuche unternommen hätte, sich oder den "Flügel" vor der Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu schützen. Es gibt interne Handreichungen der AfD, die genau erklären, was unter verfassungsfeindlichen Bestrebungen zu verstehen sei, "Relativierung der NS-Verbrechen" oder "mangelnde Distanz zur NS-Herrschaft" etwa.

Auch das Bekenntnis zum "Vorrang einer ethnisch definierten Volksgemeinschaft" und "pauschal negative Werturteile über Einwanderer beziehungsweise Menschen fremder ethnischer Zugehörigkeit" seien definitiv nachvollziehbar verfassungsfeindlich - sagt die AfD. Ebenso "die pauschale Bezeichnung von Immigranten als ‚Invasoren‘" und "die Forderung nach Vertreibung des Islam aus ganz Europa". Auch von "Kontakten zu Extremisten" oder von gemeinsamen Demonstrationen mit ihnen sollte sich das AfD-Mitglied fernhalten, so die Handreichung des AfD-Bundesvorstands.

Erfolg im Osten durch rechtsextremen "Flügel"

Diese Aufzählung liest sich wie eine Programmatik des "Flügels", wie eine Essenz aus Höckes Reden. Konsequenzen innerhalb der AfD: Keine. Höcke durfte unwidersprochen sogar noch diejenigen, die zur rein rhetorischen Mäßigung aufriefen, als "Feindzeugen" bezeichnen und sie der "politischen Bettnässerei" bezichtigen. Dieser Björn Höcke, der mit Deportationsphantasien für Muslime hausieren geht, der Bürgerkriegsszenarien entwirft und nach einer Machtübernahme der AfD die "Altelite komplett entsorgen" will, "ohne Wenn und Aber". Dieser Björn Höcke steht gemeinsam mit dem Brandenburger AfD-Chef Andreas Kalbitz im Zentrum der Beobachtung durch den Verfassungsschutz.

Die beiden stehen aber auch für ihre Landesverbände Thüringen und Brandenburg, in denen der "Flügel" alles dominiert und parteiinterner Widerspruch schnell mundtot gemacht wird. Der große Erfolg der AfD im Osten mit über 20 Prozent der Wählerstimmen ist zu großen Teilen der Erfolg ihres radikalen, nach Ansicht des Verfassungsschutzes rechtsextremen "Flügels".

Parteiflügel jenseits der Verfassungswerte

Die gesamtdeutsche AfD, die im zumeist noch nicht so radikalisierten Westen immer noch die meisten Mitglieder hat, muss sich nun entscheiden, ob sie sich ihren Erfolg weiter mit einem Parteiflügel jenseits der Verfassungswerte erkaufen und dafür im gleichen blau-braunen Sumpf sitzen will. Dann braucht sie sich aber nicht zu wundern, wenn die AfD als parlamentarischer Flügel der gewaltbereiten und mörderischen Rechtsextremen verstanden und auch so behandelt wird. Von anderen Parteien, vom Verfassungsschutz und hoffentlich auch von den Wählern.

Henry Bernhard – (©Deutschlandradio / Bettina Straub)Henry Bernhard wurde 1969 geboren und wuchs in Weimar auf. Er studierte Politik, Publizistik, VWL und Völkerrecht in Göttingen. Seit 1990 arbeitete er fürs Radio, davon 20 Jahre ausschließlich an langen Radiofeatures. Sein Schwerpunkt lag dabei auf historischen Themen – Geschichten aus dem geteilten Deutschland und aus dem "Dritten Reich", von gescheiterten Kommunisten und zurückgekehrten Juden, von Überlebenden und Verlierern der Geschichte. Nach einem Ausflug zum Fernsehen ist er seit 2013 Landeskorrespondent von Deutschlandradio in Thüringen.