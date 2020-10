Trotz der formalen Auflösung des rechtsnationalen "Flügels" in der AfD sieht der Verfassungsschutz einen immer größeren Einfluss seiner bisherigen Anhänger in der Partei.

Bei parteiinternen Wahlen kämen diese in Schlüsselpositionen, sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Haldenwang, dem "Tagesspiegel am Sonntag". Der Einfluss des angeblich aufgelösten "Flügels" werde größer, auch wenn in der AfD versucht werde, klar erkennbare Rechtsextremisten wie den früheren "Flügel"-Wortführer Kalbitz aus der Partei zu entfernen. Die prägende Persönlichkeit sei der Thüringer AfD-Landeschef Höcke.



Der "Flügel" hatte sich Ende April nach Druck aus der Bundesspitze selbst aufgelöst. Im Mai hatte der AfD-Bundesvorstand Kalbitz die Partei-Mitgliedschaft aberkannt.

