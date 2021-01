Der Verfassungsschutz wird offenbar im Januar über eine Beobachtung der AfD entscheiden. Die Partei veröffentlicht nun ein Erklärung, in der sie erläutert, wer für sie zum "deutschen Staatsvolk" zählt. Viele Parteifunktionäre haben das Papier unterschrieben - auch der "Flügel"-Gründer Höcke.

Die AfD reagiert mit der seit Dezember geplanten Erklärung nach eigenen Angaben auf Vorwürfe, wonach die Partei einen ethnisch-kulturell verengten Volksbegriff vertrete. Dies seien "haltlose Verdachtskonstruktionen" und Diffamierungen, heißt es in einem Vorwort zur so genannten "Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität". Darin definiert die AfD das deutsche Staatsvolk als "Summe aller Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen". Dies gelte unabhängig davon, welchen ethnisch-kulturellen Hintergrund jemand habe oder wie kurz oder lange seine Einbürgerung oder die seiner Vorfahren zurückliege.



Gleichwohl sei es ein legitimes politisches Ziel, "das deutsche Volk, seine Sprache und seine gewachsenen Traditionen langfristig erhalten zu wollen", heißt es. Der Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft müsse an strenge Bedingungen geknüpft werden: "Nur wer unsere Sprache spricht, unsere Werte teilt und unsere Lebensweise bejaht, soll Deutscher nach dem Gesetz werden können", fordert die Partei.

Arbeitsgruppe für Strategien gegen Beobachtung durch Verfassungsschutz

In der AfD gibt es seit gut zwei Jahren eine Arbeitsgruppe, die sich mit einer möglichen Beobachtung durch Landesämter oder das Bundesamt für Verfassungsschutz befasst. 2018 hieß es, ihre Aufgabe werde es sein, Gegenstrategien vorzubereiten, sowohl rechtlich als auch argumentativ. Dazu dürfte die nun veröffentlichte Erklärung zählen. Denn eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz will die AfD-Führung verhindern.



Unterschrieben wurde die aktuelle Erklärung von zahlreichen Parteifunktionären, unter ihnen die beiden Vorsitzenden Meuthen und Chrupalla, die Vorsitzenden der Bundestagsfraktion Gauland und Wediel und auch der Thüringer Landesvorsitzenden Höcke. Dessen 2015 gegründeter und inzwischen formal aufgelöster "Flügel" wird vom Verfassungsschutz bereits als rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Die Brandenburger AfD gilt dem Landesverfassungsschutz seit vergangenem Jahr als rechts-extremistischer Verdachtsfall. Weitere Landesverbände werden als Prüffälle geführt.

Verfassungsschutz könnte noch im Januar über Beobachtung der AfD entscheiden

Mehrere Medien, darunter die ARD-Tagesschau, berichten, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz noch im Januar über den weiteren Status der gesamten AfD entscheiden will. Sollte es sich dafür entscheiden, die Partei künftig zu beobachten, hätte diese Hochstufung konkrete Folgen. Die Sicherheitsbehörden dürften dann auch nachrichtendienstliche Mittel wie V-Leute einsetzen oder AfD-Mitglieder observieren und deren Kommunikation überwachen. Zudem könnten Parteimitglieder, die im öffentlichen Dienst tätig sind, Probleme mit ihrer Dienststelle bekommen.



Laut dem Leiter des bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Körner, ist derzeit ein "intensiver Abstimmungsprozess" innerhalb des Verfassungsschutzverbundes im Gange. Körner sagte der Zeitung "Die Welt", sollte es zu einer Beobachtung der AfD kommen, müsse geklärt werden, ob die Partei als Verdachtsfall oder als gesichert extremistische Organisation behandelt werde.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.