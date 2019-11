Der Verfassungschutz will einem Medienbericht zufolge spätestens im kommenden Frühjahr eine Entscheidung über den Umgang mit der AfD fällen.

Das berichten Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR. Demnach gilt in Verfassungsschutzkreisen eine weitergehende Beobachtung als wahrscheinlich. Vor allem der völkisch-nationalistische Flügel um den Thüringer Landesvorsitzenden Höcke gelte als kritisch. Mehrere Chefs von Landesämtern des Verfassungsschutzes gaben an, sie hätten beobachtet, dass sich der Ton in den Aussagen der AfD noch verschärft habe. Wenn es eine Distanzierung von Positionen des Flügels gehe, erlebe man lediglich eine taktische Distanzierung.



Zur Zeit werden der Flügel und auch die AfD-Nachwuchsorganisation "Junge Alternative" als sogenannte Verdachtsfälle auf Extremismus angesehen.