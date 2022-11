"Magazin Royale" und "Frag den Staat"

Jan Böhmermann, TV-Entertainer, und Gewinner des Preises für Unterhaltung bei der Preisverleihung der „Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2019“ (picture alliance / Christophe Gateau)

Das teilte der Mainzer Sender mit. Das hessische Landesamt für Verfassungsschutz hatte am Montag Strafanzeige erstattet. Der hessische Verfassungsschutz verwies darauf, dass eine Weitergabe von Verschlusssachen an unbefugte Dritte eine Straftat darstelle und menschlichen "Quellen" eine Gefahr für Leib und Leben entstehen könne.

Das "ZDF Magazin Royale" und auf das Portal "Frag Den Staat" hatten bisher unter Verschluss gehaltene Akten des hessischen Verfassungsschutzes rund um die rechtsextreme Terrorgruppe veröffentlicht. Moderator Jan Böhmermann erklärte via Twitter, Öffentlichkeit und Angehörige der NSU-Opfer hätten ein Recht darauf zu erfahren, was in den geheimen Akten stehe. Die Akten offenbarten ein "mehr als zweifelhaftes Bild" von der Arbeit des hessischen Verfassungsschutzes.

Der Verfassungsrechtler Christoph Degenhart von der Universität Leipzig verwies auf das Informationsinteresse der Öffentlichkeit. Dieses habe einen hohen verfassungsrechtlichen Stellenwert, sagte Degenhart im Deutschlandfunk . Wenn es sich wirklich um Missstände handele, könne Böhmermann und dem ZDF zugute gehalten werden, dass sie berechtigte Interessen wahrgenommen haben und ihr Handeln insofern gerechtfertigt gewesen sei.

Kritik von CDU und Bundesregierung

Kritik an der Veröffentlichung kam von Seiten der CDU, auch die Bundesregierung sieht sie als problematisch an. Nach Einschätzung der Rechercheplattform "Exif" handelt es sich im Kern um ein weiteres Zeugnis der - so wörtlich - "desaströsen Arbeitsweise in deutschen Geheimdiensten". Der veröffentlichte Bericht liefere aber keine Aufklärung und keine Antworten auf die relevanten Fragen rund um die rassistische Terrorserie des NSU.

Um die NSU-Akten gibt es seit Jahren Streit. Sie waren zunächst für 120 Jahre als geheim eingestuft worden, später wurde die Zeit auf 30 Jahre verringert. Die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen warnte mit Blick auf Verfassungsfeinde davor, die Informationen jedem zugänglich zu machen.

