Die Grünen fordern nach den Äußerungen von Verfassungsschutz-Präsident Maaßen zu den Vorfällen in Chemnitz eine Auflösung des Bundesamtes.

Die Parteivorsitzenden Baerbock und Habeck sagten in Berlin, es sei eine klare Zäsur notwendig. Sie sprachen sich für ein personell und strukturell neues Bundesamt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr aus. Dieses solle klar abgegrenzt von polizeilichen Aufgaben arbeiten.



Maaßen hatte in einem Interview erklärt, ihm lägen keine belastbaren Informationen dafür vor, dass es Hetzjagden in

Chemnitz gegeben habe. Zudem zweifelte er die Echtheit eines Videos an, auf dem Übergriffe auf einen Migranten zu sehen sind. Die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden hält die Aufnahmen dagegen für echt.