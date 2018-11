Der bisherige Vizepräsident des Verfassungsschutzes, Haldenwang, soll neuer Chef der Behörde werden. Bundesinnenminister Seehofer teilte mit, er werde dem Bundeskabinett die Ernennung Haldenwangs vorschlagen. Dieser folgt damit auf den bisherigen Behördenchef Maaßen, der vergangene Woche in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden war.

Grund waren umstrittene Äußerungen zu fremdenfeindlichen Angriffen in Chemnitz sowie zur Großen Koalition.



Seehofer erklärte zur Benennung Haldenwangs, ihm sei es wichtig gewesen, die Entscheidung mit allen Partnern in der Koalition zu treffen. Nur so könne es gelingen, dass sich das Bundesamt für Verfassungsschutz wieder auf seine Kernaufgaben komzentrieren könne.



Der Streit über die Abberufung Maaßens nach umstrittenen Äußerungen zu rechtsradikalen Vorfällen in Chemnitz hatte in der großen Koalition für massive Spannungen gesorgt. Seehofer war Forderungen der SPD nach einer Entlassung zunächst nicht gefolgt, sondern wollte Maaßens ins Innenministerium versetzen. Nachdem Maaßen in einer Rede "linksradikalen Kräften" in der SPD vorgeworfen hatte, ihn stürzen zu wollen, hatte Seehofer Anfang November dann aber die Versetzung des Verfassungsschutz-Präsidenten in den Ruhestand beschlossen.