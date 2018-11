Der neue Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Haldenwang, sieht als größte Gefahr für die Sicherheit in Deutschland weiter den islamistischen Terror.

Das zeigten die vielen aufgedeckten Anschlagsplanungen in den letzten beiden Jahren, sagte Haldenwang in einer Anhörung vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium in Berlin. Auch in anderen Bereichen sei die Bedrohung gestiegen. Haldenwang verwies explizit auf die hohe Gewaltbereitschaft von Rechtsextremisten. Von den 24.000 Personen in der Szene sei mehr als jeder zweite als gewaltorientiert einzuschätzen. Soziale Netzwerke seien oftmals Brandbeschleuniger für nachfolgende physische Gewalt.



Der bisherige Vizepräsident wurde gestern zum neuen Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz ernannt. Vorgänger Maaßen war vergangene Woche in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden.