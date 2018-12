Einen Monat nach dem Wechsel an der Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz sollen jetzt auch die beiden Vizepräsidenten neu benannt werden.

Dem Vernehmen nach will das Bundeskabinett in Berlin heute die Kandidaten Selen und Niemeier als neue Stellvertreter präsentieren. Im November hatte Innenminister Seehofer den damaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Sein Amt übernahm dessen frührerer Stellvertreter Haldenwang.