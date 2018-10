Thüringens Verfassungsschutzchef Kramer hat vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft der rechtsextremen Szene gewarnt.

Offenbar bereite man sich dort gezielt auf gewalttätige Aktionen und Einschüchterungen vor, sagte er der "Welt am Sonntag". Auch Bürgerwehren spielten dabei regional eine Rolle. Dahinter stecke eine pure Staatsverachtung. Viele wollten das Recht in die eigene Hand nehmen und gegen Ausländer und politische Gegner vorgehen. Kramer führte aus, man registriere, dass es Aufrufe gebe, Kampfsportarten und Überlebenstechniken zu erlernen und gezielte körperliche Ertüchtigung zu betreiben. Dazu würden auch überregionale Kampfsportwettkämpfe organisiert. Manche Personen beteiligten sich im Ausland ferner an Übungen mit scharfen Waffen. Es gebe in der Szene Versuche, sich legal Waffen zu beschaffen, führte der Verfassungsschutzchef aus.