Linken-Chefin Wissler hat den Verfassungsschutz für die Beobachtung der parteiinternen Gruppe Marx21 kritisiert.

Die Behauptung der Behörde, die sozialistische Gruppe plane eine Unterwanderung der Institutionen, sei "absurd", sagte die Politikerin, die der Gruppe bis vor wenigen Monaten selbst angehört hat, dem "Spiegel". Man habe "Literatur gelesen, Kongresse organisiert, Theorien diskutiert und Demonstrationen besucht". Vieles stimme nicht, was der Verfassungsschutz behaupte, führte die Spitzenkandidatin der Linken aus.



Das trotzkistische Netzwerk "Marx21", das sich als Teil der neuen Linken sieht, zielt darauf ab, "die Macht der Konzerne zu brechen". Außerdem stellt es sich gegen Regierungsbeteiligungen. Die Gruppe firmiert als deutsche Sektion des internationalen Dachverbands "International Socialist Tendency" mit Sitz in London. "Marx21" arbeitet im bundesweiten Zusammenschluss "Sozialistische Linke" (SL) mit. Auch aus der SL zog sich Wissler vor ihrer Amtsübernahme als Parteichefin nach eigenen Worten ebenfalls zurück.

Wissler hält Hausbesetzungen für legitimes Mittel

Zum Thema Linksextremismus betonte Wissler, ihre Partei lehnen jede Form von Gewalt ab. "Ich habe in den letzten Jahren aber nichts davon gehört, dass Linksextreme Sprengstoff bei der Bundeswehr unterschlagen, Menschen ermordet oder Waffendepots betrieben hätten." Der Mord an Walter Lübcke und die Attentate in Halle und Hanau hätten gezeigt, wie groß die Gefahr des Rechtsterrorismus ist.



Weiter nannte Wissler Hausbesetzungen "ein legitimes Mittel", um auf Wohnungsnot aufmerksam zu machen. Es sei zwar nicht das "massentauglichste Instrument". Aber es sei "problematisch, dass diejenigen kriminalisiert werden, die lange leer stehende Grundstücke und Häuser besetzen oder einer sinnvollen Nutzung zuführen, während diejenigen, die Wohnraum künstlich verknappen und aus spekulativen Zwecken leer stehen lassen, das ungestört tun können."

