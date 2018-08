Der Chef des deutschen Inlandsgeheimdienstes, Maaßen, hat erneut Vorwürfe im Zusammenhang mit Treffen mit AfD-Politikern zurückweisen lassen.

Ein Sprecher des Bundesamtes für Verfassungsschutz sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", "selbstverständlich" hege Maaßen keinerlei politische Sympathie für die AfD. Maaßen hatte 2015 zwei Gespräche mit der damaligen AfD-Vorsitzenden Petry geführt. Auch der jetzige Parteichef, Gauland, gab an, Maaßen getroffen zu haben. Aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz heißt es dazu, der Präsident spreche mit Vertretern aller Parteien, die es wünschten. Es gehe dabei um Sicherheitsthemen, aber nicht um "Politikberatung". SPD, Grüne und die FDP riefen Innenminister Seehofer dazu auf, sich als Dienstherr zu dem Thema zu äußern.



Am Freitag hatte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums bereits mitgeteilt, Maaßen habe bei den Gesprächen vor "etwa drei Jahren" der damaligen AfD-Chefin "keine Empfehlungen oder Ratschläge hinsichtlich des Umgangs mit Personen oder Strömungen der AfD gegeben". Das Ministerium reagierte damit auf die Veröffentlichung des Buches "Inside AfD" der AfD-Aussteigerin Franziska Schreiber.



Die Autorin schreibt darin, Petry habe ihr von Gesprächen mit Maaßen berichtet. Der Chef des Inlandsgeheimdienstes habe der damaligen Parteichefin nahegelegt, ein Parteiausschlussverfahren gegen den Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke einzuleiten, ansonsten wäre eine Beobachtung und Nennung der Partei im Verfassungsschutzbericht unvermeidbar. Schreiber hatte im Deutschlandfunk Nova ihre Aussage bestätigt, Frauke Petry habe ihr gegenüber mehrfach erwähnt, dass die AfD Glück habe, mit Maaßen jemanden als Chef des Verfassungsschutzes zu haben, der der Partei wohlgesonnen sei und daher eine Beobachtung vermeiden wolle.