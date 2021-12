Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang sieht weiterhin große Terrorgefahr in Deutschland. (imago stock&people)

Er sagte der Funke-Mediengruppe, bei vielen inhaftierten Mitgliedern der Terrormiliz IS lasse die Radikalisierung auch im Gefängnis oft nicht nach. Man müsse wissen, welche Personen weiterhin gefährlich werden könnten, betonte Haldenwang mit Blick darauf, dass im nächsten Jahr zahlreiche IS-Rückkehrer nach dem Verbüßen ihrer Haftstrafen freikommen dürften.

Gefahr sieht Haldenwang auch durch gewaltbereite Rechtsextremisten und Gegner der Corona-Maßnahmen. Irrationale Gewaltausbrüche aus Wut- oder Ohnmachtsgefühlen heraus - wie im September in Idar-Oberstein - halte er auch in Zukunft für nicht unwahrscheinlich. Die Radikalisierung der Szene habe stark zugenommen. In Idar-Oberstein hatte ein Mann einen Studenten, der in einer Tankstelle jobbte, im Streit um das Tragen eine Corona-Maske erschossen.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.