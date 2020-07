Die sächsische AfD will wegen der Speicherung von Daten ihrer Abgeordneten durch den Verfassungsschutz vor Gericht ziehen.

Das teilte Landesparteichef Urban in Dresden mit. Er sprach von einem eklatanten Verstoß gegen die Verfassung des Freistaates. Parlamentarier genössen einen besonderen Schutzstatus.



Auch nach Einschätzung des sächsischen Innenministeriums hat das Landesamt für Verfassungsschutz die Daten von AfD-Funktionären widerrechtlich gespeichert. Landesinnenminister Wöller machte den inzwischen abgelösten Amts-Präsidenten Meyer-Plath dafür verantwortlich.



Medienberichten zufolge gibt es in den Behörden seit Längerem Streit und gegenseitige Vorwürfe in der Sache. Dabei geht es demnach auch um die Ausrichtung des Kampfs gegen Rechtsextremismus in dem Bundesland.